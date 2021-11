Terribile schianto auto-moto nel Napoletano, centauro grave all’ospedale Cardarelli

Ieri sera a Ercolano verso le 23:30 i Carabinieri della locale Tenenza insieme a quelli della Sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco sono intervenuti a Via Bordiga angolo via A. Gramsci per un incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati uno scooter con a bordo un 39enne del posto ed un’auto condotta da un 42enne napoletano.

Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha trasportato in codice rosso il centauro presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata in pericolo di vita. I veicoli sono stato sequestrati.

Incidente ad Ercolano, bus turistico finisce in una scarpata (martedì 2 novembre)

Un pullman dell’Eav per trasporto turistico e parcheggiato in pendenza ha avanzato a vuoto, per cause da accertare, finendo in una scarpata dopo aver rotto il guardrail. Nessuna persona è rimasta ferita. A bordo vi era solo l’autista che è riuscito a scendere in tempo e a mettersi in salvo. I turisti, intanto, erano già scesi dal bus per recarsi in visita al Gran Cono. Il mezzo è stato tirato fuori dalla scarpata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.