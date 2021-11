Covid in Campania, oggi 1147 positivi ma i ricoveri restano sotto controllo

Il bollettino dell’Unità di Crisi della Campania ha comunicato nuovi 1147 positivi covid a fronte dei 29578 test effettuati. Sono 2 i deceduti nelle ultime 48 ore ed uno altro in precedenza ma registrato ieri. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 a fronte dei 25 occupati, numero che resta invariato rispetto al bollettino di ieri. I posti letto di degenza disponibili sono 3160 mentre gli occupati sono 300, 2 in più rispetto a ieri.

COVID IN CAMPANIA E LA VARIANTE OMICRON

Sono buone le condizioni di salute del ‘paziente zero’ e dei suoi cinque familiari conviventi: in tutto quattro adulti, tutti vaccinati, e due bambini. “La situazione è sotto controllo – dice il direttore generale della Asl di Caserta Ferdinando Russo – il paziente zero e i suoi familiari hanno una carica virale molto bassa, e ciò, mi riferisco in particolare agli adulti, è riconducibile al fatto che sono vaccinati con due dosi”.

Russo sottolinea che la Asl continua a seguire “con la massima attenzione” la situazione sul versante scolastico, con le due classi elementari frequentate dai figli del manager in isolamento precauzionale. Nelle due classi non sono emersi nuovi casi. La Asl di Caserta ha tracciato nei giorni scorsi tutti i contatti avuti dall’uomo e dai parenti, in particolare dai figli, effettuando alcune decine di tamponi agli alunni e ai docenti delle due classi; già due le serie di test effettuate a distanza di cinque giorni, ed entrambe hanno dato esito negativo.