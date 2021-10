Intera famiglia di turisti inglesi positivi al Covid sono atterrati due giorni fa all’aeroporto di Capodichino. Immediata la quarantena, con l’intero nucleo familiare che è stato trasferito al Covid center dell’Ospedale del Mare.

Grande apprensione per i turisti provenienti dalla Gran Bretagna, dovuta alla crescita esponenziale dei casi in tutto il Paese. Dalle ore immediatamente successive allo sbarco, è in corso il tracciamento dei contatti avuti dalla famiglia, dal personale dell’aereo alle persone che si trovavano insieme a loro sul volo proveniente da Londra.