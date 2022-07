Covid, in arrivo nuove regole su quarantena e tamponi

Potrebbero essere in arrivo nuove regole per allentare l’isolamento in quarantena dei positivi, attesa per la circolare ministeriale. Tra le varie ipotesi in discussione vi è la possibilità di potersi sottoporre al tampone di fine isolamento prima dei sette giorni, ad oggi obbligatori, in caso di assenza di sintomi.

Cosa cambia per chi è in quarantena

Il paese del tricolore sta, a mano a mano, cercando di ritornare alla normalità “alleggerendo” sempre più i meccanismi di quarantena. Infatti potrebbe arrivare la proposta per diminuire i giorni di attesa prima del tampone di fine isolamento. Pare che con le eventuali modifiche il test si potrebbe effettuare già dopo 48 ore in caso di assenza di sintomi. Se si risulta negativi dopo 48 ore si potrà tranquillamente uscire. Questa sarebbe una delle proposte principali di cui si è parlato con le Regioni da quanto appreso.

Il graduale allentamento di alcune regole sembra quindi essere in programma. Poter ripetere il tampone “decisivo” già dopo 48 ore in assenza di sintomi potrebbe essere una svolta decisiva nell’alleggerimento della quarantena. Nel caso di esito negativo, quindi, si potrebbe uscire dalla quarantena in totale sicurezza. Senza nuocere la salute comune, in quanto negativi, si potrà quindi da subito proseguire con la propria quotidianità. Saraà quindi possibile andare a lavoro ed in generale svolgere tutte le attività quotidiane e di svago. La mossa successiva è quindi quella di aspettare la predisposizione dell’eventuale circolare del ministero della Salute che confermi quelle che per ora restano solo delle indiscrezioni.