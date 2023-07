Da Mark Caltagirone al toy boy, il nuovo fidanzato di Pamela Prati ha 19 anni

PUBBLICITÀ

Pamela Prati, pensavano tutti che fosse il nuovo Mark Caltagirone, ma il nuovo fidanzato della showgirl ha 19 anni e si chiama Simone Ferrante.

C’era una volta Mark Caltagirone

C’era una volta Mark Caltagirone, che nessuno ha mai visto e mai conosciuto. Ma ora Mark Caltagirone non c’è più e Pamela Prati ha un nuovo e soprattutto reale fidanzato: il diciannovenne Simone Ferrante. Un modello dalla pelle ambrata e dagli occhi chiari, vero, bello e giovanissimo. Troppo giovane per una donna di 64 anni? No, perché? La stessa Pamela qualche tempo fa si sagliò contro chi giudica l’amore mettendo davanti una carta d’identità: «Detesto la parola toy-boy. Le persone non sono giocattoli, e l’età in fondo è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene».

PUBBLICITÀ

Nuova storia d’amore

Pamela Prati (che rivedremo nella nuova edizione di Tale e quale show con Carlo Conti) guarda avanti, non si preoccupa di quello che la gente dice.

E si gode il suo cavaliere dagli occhi verdi e alto un metro e 88 centimetri. «I due cenano insieme, – racconta ancora il settimanale diretto da Angelo Ascoli – lui le si getta al collo, la riempie di attenzioni; camminano abbracciati, tenendosi per mano e poi… ecco scattare un bacio appassionato».

Nessuna dichiarazione ufficiale

Ufficialmente Pamela non ha ancora dichiarato il suo nuovo amore ma su Instagram gli indizi non mancano: c’è una foto con un uomo di spalle che sembra proprio Simone e a corredo c’è una dedica romantica «Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento».

Ma come dice ancora Pamela Prati, in tempi non sospetti: «Una volta solo gli uomini potevano permettersi di diventare più belli invecchiando… di avere giovani amori accanto. Oggi sappiamo che non conta l’età: una donna raggiunge l’apice della propria sensualità dopo i 40, quando conosce meglio se stessa».

Sarà forse finto ?

“Perché nella foto è di spalle?” si chiede qualche utente. “Sarà forse finto come Mark Caltagirone?” domanda qualcun altro. Di certo questo suo voler proteggere la privacy della persona ritratta insieme a lei può indurre a pensare che possa trattarsi di un fake. Il caso Mark Caltagirone, infatti, è ancora ben presente nella mente di moltissimi telespettatori e utenti del web. I racconti di Pamela Prati in merito a una quotidianità che poi si è scoperto essere inesistente, le fotografie realizzate ad arte con un uomo che non era Mark Caltagirone, la conversazione telefonica con un altro uomo che il fidanzato non era, oltre a tutte le trame con protagonista il triangolo Pamela Prati-Donna Pamela-Eliana Michelazzo: una soap opera difficilmente dimenticabile. Nella quale, va sottolineato, Pamela Prati ha sempre dichiarato di essere stata una vittima.