Choc in città, neonato muore mentre la mamma lo allattava in piazza

PUBBLICITÀ

Un neonato di due mesi è morto a Quartucciu, nella Città metropolitana di Cagliari, mentre la madre lo stava allattando in piazza

Morto in piazza: com’è accaduto

Un neonato di due mesi è morto a Quartucciu tra le braccia della madre. Le cause del decesso non sono ancora state accertate. L’ipotesi è che il piccolo sia morto per una malformazione congenita, oppure per un malore anche legato al caldo. La tragedia è avvenuta in piazza Raffaele Piras, intorno alle 22:30.

PUBBLICITÀ

Il padre, di 35 anni, e la mamma di 33, con i nonni del piccolo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Quartu, si trovavano all’aperto in cerca di fresco. La mamma lo stava allattando, quando il piccolo ha perso i sensi. I genitori avrebbero cercato di rianimarlo con l’aiuto di altre persone che si trovavano in piazza e hanno praticato le manovre di rianimazione.

Intervento del 118 e dei carabinieri

Il 118 è arrivato in un attimo con un’ambulanza medicalizzata che si trovava già in zona, così come i carabinieri della Compagnia di Quartu con in testa il comandante capitano Michele Cerri. Purtroppo non c’è stato niente da fare per il bimbo ed è stato chiamato il 118, subito arrivato sul posto con un’ambulanza medicalizzata. Il corpicino del bimbo, su disposizione del pm di turno in contatto telefonico con il capitano Cerri, è stato trasferito al Policlinico universitario di Monserrato per l’autopsia. Ai carabinieri il compito di ricostruire i particolari della tragedia.