Si spengono le fiaccole in Honduras, a una a una le luci lasciano al buio l’Isola dei Famosi. Awed il vincitore dell’edizione 2021. Il giovane youtuber che dei like ci ha fatto una carriera stasera ha battuto tutti. È lui il Robinson Crusoe del 2021. Dopo 84 giorni di isolamento e di sfide fatte di emozioni e adrenalina fra Valentina Persia e Awed, è il conduttore social ad aver vinto.

A contendersi il titolo stasera c’erano: Matteo Diamante, Valentina Persia, Awed, Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti e Ignazio Moser. La puntata parte con una bellissima Ilary Blasi che già dalle storie si vede indossare un tubino luminoso. Non sono mancati i momenti emozionanti nè tantomento quelli adrenalinici. Videomessaggi e ospiti che sono arrivati in Honduras per trovare i loro cari e sfide.

Chiuso l’ultimo televoto, il naufrago che deve abbandonare è Andrea, terzo classificato. Awed si giocherà la vittoria finale con Valentina. La proclamazione del vincitore avviene in spiaggia. Dopo lo stop al televoto, Ilary legge il verdetto finale: il pubblico ha deciso che il naufrago che vince l’edizione 2021 del reality è Awed con il 61% dei voti.

Chi è Awed?

Awed, all’anagrafe Simone Paciello, nasce a Napoli 24 anni fa. Trova la sua dimensione su YouTube, dove oggi conta e 1,94 milioni di iscritti, mentre 1,7 miioni di follower su Instagram. Il primo video postato nel 2012 è un successo e da lì non si ferma più. I filmati in cui commenta programmi tv fanno record di visualizzazioni, arrivano le prime ospitate in radio e tv, un libro (“Penso ma non penso”) e la popolarità tra la Gen Z. Il suo anno è il 2016: partecipa alle due edizioni del programma ‘Social Face’, in onda su Sky, incontra Amedeo Preziosi e Riccardo Dose con cui fonda un trio tutto da ridere, entra nel cast del film di Massimo Boldi, ‘Natale al Sud’