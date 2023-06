Dai 29 trofei col Milan al Monza in Serie A: tutte le vittorie di Berlusconi nel mondo del calcio

PUBBLICITÀ

Si è spento questa mattina Silvio Berlusconi. L’ex Cavaliere era stato ricoverato venerdì scorso per accertamenti già programmati legati alla leucemia mielomonicitica cronica di cui soffre da due anni. In mattinata, invece, è morto al San Raffaele. I familiari erano arrivati intorno alle 9:30, a distanza di pochi minuti, entrando nella struttura dall’ingresso di via Olgettina 60 a bordo delle proprie auto.

I trionfi di Berlusconi nel calcio

Berlusconi è stato il più vincente presidente della storia rossonera: 29 coppe in tutto, tra cui: 8 scudetti, 5 Champions League, una coppa Italia, 6 supercoppe italiane, 2 coppe intercontinentali, una Coppa del Mondo per Club. Alla guida del Milan tra il 1987 e il 2011, è stato il Presidente più longevo della storia rossonera.

Il Milan

Il 24 marzo 1986 diventa ufficialmente il 21esimo presidente della storia del Milan salvando il club dal fallimento sotto la gestione Farina. Insieme ad Adriano Galliani e Ariedo Braida, nascerà una sqaudra che farà accetta di successi e trofei.

Marco Van Basten, Ruud Gullit, Dejan Savicevic, George Weah, Roberto Baggio, Andriy Shevchenko, Kakà, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Cafù, Rui Costa e Zlatan Ibrahimovic, solo per citare alcuni dei fuoriclasse che hanno vestito la maglia rossonera sotto la Presidenza di Berlusconi.

Non solo calciatori, alla guida del Milan nel corso degli anni si sono susseguiti alcuni tra i migliori allenatori della storia del calcio: da Arrigo Sacchi a Fabio Capello, fino ad arrivare a Carlo Ancelotti.

Il Monza

Lasciato il Milan nel 2017, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, insieme a Paolo Berlusconi, torna nel mondo del calcio. Riparte dalla Serie C, acquistando il Monza. Dopo un avvio faticoso il club brianzolo conquista prima la promozione in Serie B e poi quella in Serie A. Un traguardo storico, visto che il Club lombardo non aveva mai partecipato alla massima serie del calcio italiano. Quest’anno è arrivata una salvezza conquistata con grande anticipo.