Il post per l’Arma dei Carabinieri e il video sulle elezioni, le ultime parole social di Silvio Berlusconi

PUBBLICITÀ

Il suo ultimo video risale a due settimane fa, quando commentò il risultato elettorale del turno dei ballottaggi delle elezioni amministrative: “Strappiamo alla sinistra, per la prima volta nella storia, il Comune di Ancona, unico capoluogo di Regione al voto. Conquistiamo Brindisi e ci confermiamo a Catania, Massa, Pisa e Siena”. Così Silvio Berlusconi, commentò l’esito dei ballottaggi. “Il buon governo del centrodestra prevale ancora una volta e rafforza l’azione che stiamo conducendo alla guida della Nazione. Buon lavoro ai nuovi sindaci eletti!”, concluse il leader di Forza Italia direttamente dall’ospedale San Raffaele a Milano dove era ricoverato dallo scorso 5 aprile per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

Silvio Berlusconi, dopo quello dello scorso weekend alla convention di Forza Italia, aveva lanciato un nuovo videomessaggio in vista delle elezioni amministrative.

PUBBLICITÀ

Il suo ultimo post sui social invece lo ritrae in veste di carabiniere per la festa dell’Arma: “Oggi festeggiamo i 209 anni dalla nascita dell’Arma dei Carabinieri. 209 anni di dedizione, abnegazione, spirito di sacrificio, indefesso servizio volto a garantire, in Italia ed all’estero, pace e sicurezza.

Rivolgo al Comandante Generale Teo Luzi ed a tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri i miei più vivi auguri per questa importante ricorrenza, uniti ad una profonda gratitudine per l’encomiabile servizio svolto in questi oltre due secoli a tutela della collettività”