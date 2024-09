Vacanze finite, è tempo di dieta: come rimettersi subito in forma

PUBBLICITÀ

Ritorno dalle vacanze fa spesso rima con dieta per perdere qualche chiletto preso in particolari condizioni di relax e tornare subito in forma. Ma non solo, all’alimentazione di ritorno dal mare badano anche le persone che non hanno superato quest’estate la prova costume e vogliono farsi trovare pronte al prossimo appuntamento.

E dunque cosa mangiare? Molta frutta e verdura ai pasti e non solo, alternando le varie tipologie. Scegliere la frutta di stagione, come le pere o l’uva, che è un vero toccasana perché contiene le vitamine A e C e soprattutto ha una funzione depurativa che contribuisce a contrastare la ritenzione idrica. Le more, invece, sono ricche di antiossidanti, favoriscono la diuresi e aiutano a espellere le tossine.

Per le verdure, megllio andare su broccoli e carote, ma anche insalate e lattughe, uniti a cereali integrali, ricchi di fibre, leggeri e digeribili. A tavola non devono mancare cibi ricchi di Omega 3, dunque il pesce, quello azzurro in particolare, ma anche cibi ricchi di probiotici e prebiotici, come lo yogurt, i formaggi fermentati, il kefir, i crauti, l’avena, gli asparagi, i porri, la cicoria, fondamentali per ritrovare la regolarità intestinale. Per quanto riguarda la carne, disco verde per la bianca e ridurre i consumi la rossa.

