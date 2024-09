Camorra 2.0, droga venduta anche anche il pos ma risultava acquisto di abiti

PUBBLICITÀ

La droga si pagava anche con il pos nel Casertano, tra Teverola e Carinaro: emerge dall’indagine dei carabinieri del comando provinciale di Caserta che hanno sgominato una organizzazione criminale, il clan Picca-Di Martino, eseguendo stamani 32 arresti in carcere, tre ai domiciliari e altre misure cautelari meno afflittive.

Secondo quanto emerso dall’analisi delle transazioni l’esercizio commerciale coinvolto era un negozio di abiti: in sostanza si comprava lo stupefacente facendo risultare che si erano venduti vestiti.

PUBBLICITÀ

Sul fronte delle estorsioni sono una ventina quelle documentate tra quelle consumate e quelle tentate: le vittime venivano invitate a casa dal capoclan per incutere un maggiore livello di soggezione maggiore. Si tratta, ha detto ancora Gratteri, insieme con i comandanti dei carabinieri presenti in conferenza stampa con il procuratore aggiunto Michele Del Prete: “una camorra al passo con i tempi, in attività non solo estorsioni e droga ma anche riciclaggio che gli ha consentito di infiltrarsi nel tessuto economico, come dimostra il bar con fatturati da 900mila euro euro”.

La zona sul quale il clan agiva è quella sulla quale insiste l’area Asi. I Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di oltre 40 persone, indiziate di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione di armi, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Tra glia arrestati figura anche l’elemento di spicco di un gruppo camorristico operante nella provincia di Caserta.

Droga fatta risultare come shopping

La droga si pagava anche con il pos, tra Teverola e Carinaro: emerge dall’indagine dei carabinieri del comando provinciale di Caserta che hanno sgominato una organizzazione criminale, il clan Picca-Di Martino, eseguendo stamani 32 arresti in carcere, tre ai domiciliari e altre misure cautelari meno afflittive. Secondo quanto emerso dall’analisi delle transazioni l’esercizio commerciale coinvolto era un negozio di abiti: in sostanza si comprava lo stupefacente facendo risultare che si erano venduti vestiti.

Sul fronte delle estorsioni sono una ventina quelle documentate tra quelle consumate e quelle tentate: le vittime venivano invitate a casa dal capoclan per incutere un maggiore livello di soggezione maggiore. Si tratta, ha detto ancora Gratteri, insieme con i comandanti dei carabinieri presenti in conferenza stampa con il procuratore aggiunto Michele Del prete: “una camorra al passo con i tempi, in attività non solo estorsioni e droga ma anche riciclaggio che gli ha consentito di infiltrarsi nel tessuto economico, come dimostra il bar con fatturati da 900mila euro euro”. La zona sul quale il clan agiva è quella sulla quale insiste l’area Asi.

TUTTI GLI INDAGATI

CARCERE

Aldo Picca

Nicola Di Martino

Salvatore De Santis

Raffaele Di Tella

Giovanni Picca

Francesco De Chiara

Antonio Zuppa

Antimo Ceparano

Salvatore Muscariello

Veronika Viatkina

Antonio Zaccariello

Michele Vinciguerra

Raffaele Santoro

Luigi Stellato

Cristian Pio Intelligenza

Antonio Rega

Angelo Rega

Vincenzo Mottola

Enrico Della Gatta

Salvatore Pasqua

Nicola Podda

Giuseppe Sarno

Fabio Della Volpe

Luigi Abategiovanni

Marco Bosco

Fabio Buffardo

Bruno Frascarino

Carmine Sfoco

Armando Sociale

Rossano Spinosa

Omar Schiavone

Giuseppe Lama

ARRESTI DOMICILIARI

Carmine Di Tella

Tobia Abategiovanni

Natalia Watanabe Gomes

DIVIETO DI DIMORA IN CAMPANIA

Giuseppe Picca

Raffaele Picca

Cira Picca

Alessio Arbolino

Giuseppe Laudadio

Dario Giovanni Caserta

Lorenzo Griffo

INDAGATI A PIEDE LIBERO

Ermelinda Abategiovanni

Biagio Benigno

Paolo Della Volpe

Daniele Fatale

Adele Marino

Massimo Massa

Antonio Paciello

Laura Picca

Luigi Picca

Angelo Piro

Luisa Ventre

Luigi Marchese

Salvatore Vergas

Veronika Viatkina

PUBBLICITÀ