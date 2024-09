Il brindisi di Criscitiello e Palmieri sull’affare Osimhen è un boomerang, Adl li zittisce

PUBBLICITÀ

Sul gong della chiusura del mercato italiano Victor Osimhen non era stato ceduto dal Napoli.

Il direttore Michele Criscitiello e il giornalista Tancredi Palmieri hanno brindato in diretta a Sportitalia a De Laurentiis che adesso: “Dovrà pagare Osimhen un milione al mese”. Le immagini sono diventate virali sui social, scatenando tantissime reazioni dei tifosi del Napoli: “E’ fantastico come quello che, ad altre latitudini, sarebbe stata letta come prova di forza e solidità economica, qui venga sempre visto come ridicolo. E a dircelo è chi, nel ridicolo, non ha niente da farsi insegnare”. “La domanda è: avrebbe mai brindato al disastro finanziario che ha portato la Juventus ad avere le penalità in Campionato?”.

PUBBLICITÀ

La risposta di Adl a Palmeri e Criscitiello: Osimhen al Galatasaray

Il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray ha sorpreso in molti, anche gli addetti ai lavori del mondo della comunicazione. Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha commentato così la vicenda relativa al giocatore del club di De Laurentiis sui social: “Il Napoli su Osimhen mette una toppa da 10 milioni di € su un buco da 100 milioni. Anzi che dico, quando scrivevo ‘Osimhen vale 100 milioni’ arrivavano orde di tifosini e galoppìni “O’ scé, 130 o Osimhen non si muove!”. Beh, alla fine si muove a 0. Il prossimo anno si pensa”.

Lo stesso Palmeri, poi, ha risposto a chi accomuna il caso Osimhen a ciò che accadde in passato con Mauro Icardi, che lasciò l’Inter per trasferirsi al Paris Saint-Germain e, infine, proprio al Galatasaray: “Io lo avevo paragonato alla cessione di Icardi. Ma la gestione di Osimhen è stata molto peggio. L’Inter almeno aveva evitato un errore fondamentale: il rinnovo”, ha concluso il cronista ed inviato dell’emittente televisiva in onda sul digitale terrestre.

Tancredi Palmeri aveva brindato con champagne per la beffa legata alla mancata cessione di Osimhen, è tornato sul suo profilo X con un post ironico sulla vicenda: “Secondo i media turchi, Osimhen già stanotte arriverà a Istanbul. In tempo per il brindisi di mezzanotte!”.

Ora però è Adl a brindare perché “al Napoli era rimasto sul groppone un ingaggio da 15 milioni lordi per un giocatore che non avrebbe più messo piede in campo”. Ora, infatti, l’ingaggio del centravanti nigeriano sarà coperto per intero dal club turco.

PUBBLICITÀ