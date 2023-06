Diletta Leotta sfoggia il pancione in spiaggia, c’è il dettaglio luccicante

PUBBLICITÀ

Dopo aver dato la notizia della sua gravidanza, Diletta Leotta potrebbe aver fornito inconsapevolmente un indizio sulla sua svolta matrimoniale. Ormai l’inviata di DAZN è al settimo mese e, dunque, potrebbe partorire tra agosto e settembre la sua bambina. Nelle foto pubblicate recentemente sui suoi social appare rilassata mentre mostra il suo pancione durante i giorni passati a Forte dei Marmi con alcuni amici, mentre il fidanzato Loris Karius si trova ad Ibiza. Dunque in primo piano negli scatti, oltre al pancione e al bikini luccicante, ma c’è qualcos’altro che cattura l’occhio degli appassionati gossip. Infatti i fan si sono scatenati in mille ipotesi tra cui quella matrimoniale.

Il sogno di un matrimonio che per la Leotta potrebbe diventare realtà

Più volte Diletta Leotta ha reso pubblico il suo sogno di vestire un giorno l’abito bianco. Probabilmente questo ultimo periodo di gravidanza le ha dato la spinta giusta per fare avverare il suo sogno. Il dettaglio che colpisce è l’anello di diamanti che spunta sull’anulare sinistro della giornalista, probabilmente regalato proprio da Karius per la possibile proposta.

Diletta Leotta e Loris Karius

«Ero a Parigi con le mie amiche per un weekend di tutte donne, eravamo a cena in posto tra l’altro pieno di ragazze stupende, bellissime, solo modelle, perché c’era la Fashion Week. A un certo punto entra Loris e io dico alla mie amiche: ragazze, è entrato l’uomo della mia vita» racconta.

Quando ha saputo di essere incinta “Ho provato paura, ma anche gioia totale con Loris – continua la conduttrice catanese -. Amore all’ennesima potenza. Lui era superfelice, eravamo in videochiamata dalla mia camera, gli ho detto che stavo per fare il test e lui era supertranquillo; certo anche lui non se lo aspettava». La bimba nascerà ad agosto.

31 anni lei, 29 lui, la coppia è pronta per questa nuova sfida, nonostante la distanza, due lavori impegnativi e le differenze linguistiche. Tuttavia Diletta ha raccontato che Karius si sta impegnando ad imparare l’italiano.

Nel frattempo lei si prepara a diventare una mamma in carriera, avendo già espresso il suo desiderio di tornare presto al lavoro dopo il parto. La data prevista per la nascita della figlia è a metà agosto, proprio nei giorni vicini al compleanno della stessa Diletta (16 agosto) e all’inizio del campionato di calcio.

Scopriremo presto quale sarà il nome definitivo per la figlia di Diletta e Loris Karius, mentre la conduttrice siciliana pensa anche al matrimonio e proprio riguardo alle nozze ha dichiarato: “Deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista”.

Il nome della bambina

Pensando al nome per la bambina, la conduttrice ha raccontato di volerla chiamare come sua madre: Ofelia. Anche se proprio la madre di Diletta si è detta contraria a dare alla piccola il suo nome, che non le è mai piaciuto.

E il nome? «Ci eravamo trovati su Ofelia, che è il nome di mia mamma. Raro, importante, un bel nome, shakespeariano. Ma mia mamma non ha voluto, mi ha detto che per una figlia è una disgrazia, che lei ci ha sofferto tutta la vita. Peccato, ce l’avevo già tatuato sul polso».