Aggressione al Rione Traiano all’inviato di ‘Striscia’ Brumotti, assolto Ottiero

Era accusato di aver aggredito, insieme ad altre due persone, l’inviato di ‘Striscia la Notizia’ Vittorio Brumotti impegnato in un servizio contro lo spaccio di droga al Rione Traiano. E invece per Alberto Ottiero le accuse sono andate tutte in frantumi: il giovane infatti è stato pienamente assolto al termine del giudizio svoltosi con rito ordinario. Tutto merito della linea seguita dai suoi legali, gli avvocati Leopoldo Perone e Simone Grossi, che sono riusciti a dimostrare l’innocenza del loro assistito attraverso il rito ordinario. Tutt’altra scelta rispetto ai presunti complici di Ottiero, Davide Vittozzi ed Emanuele Salvati, che hanno invece optato per il patteggiamento. E dire che Ottiero aveva già ottenuto una prima vittoria al Riesame quando il tribunale della libertà, ravvisando una serie di incongruenze sollevate dai suoi legali, annullò l’ordinanza a suo carico.

Gli arresti scattarono nell’ottobre del 2018 quando i carabinieri della compagnia di Bagnoli notificarono tre ordinanze ai tre giovani del Rione Traiano. Secondo l’accusa i tre avrebbero partecipato attivamente all’aggressione, insieme ad altri due indagati uno dei quali minorenne, ai danni della troupe del reporter del programma televisivo “Striscia la Notizia“, avvenuta nel 22 gennaio precedente mentre il giornalista e i suoi operatori giravano un servizio sulle piazze di spaccio del Rione Traiano. La troupe, rientrata in fretta nei propri mezzi, grazie ai carabinieri, destinatari anch’essi di minacce, riuscì a lasciare il luogo dell’aggressione mentre venivano ancora lanciati oggetti e rivolti insulti e minacce.

