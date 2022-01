Disdette online delle utenze, bastano pochi minuti

Spesso disdire un’utenza diventa un’impresa lunga e provante a causa della burocrazia messa in campo dalle aziende fornitrici. Ormai la strada più battuta è quella online ma frequentemente gli utenti devono muoversi tra moduli da scaricare, stampare e inviare. Per sfuggire ai meccanismi cervellotici è possibile rivolgersi ai professionisti di disdetteonline.it.

CARO BOLLETTE, GOVERNO APPROVA IL DECRETO

L’ultimo decreto approvato dal governo di Mario Draghi ha previsto una riduzione dei costi delle bollette. Contro il caro energia è stato, inoltre, approvato un pacchetto di misure calibrato verso le filiere produttive che rischiano maggiormente l’interruzione delle attività:

1,2 miliardi per annullare a tutte le imprese gli oneri di sistema nel primo trimestre del 2022. Riguarderà le attività che nei contratti impegnano potenza anche sopra i 16,5kW;

540 milioni per contributi sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese elettriche (tutta la bolletta) per le imprese energivore, circa 3.800, che hanno subito incremento dei costi +30% rispetto al 2019; Prevista, dal 1 febbraio al 31 dicembre 2022, anche una misura per i fotovoltaici incentivati con vecchi sistemi che se hanno extra profitto devono riversarne una parte al GSE tramite compensazione. L’importo verrà deciso dal GSE.

Il Governo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese.