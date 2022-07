Donna uccide il marito e si costituisce: “Mi picchiava e mi tradiva”

Omicidio in provincia di Verona, dove un uomo di 37 anni è stato ucciso a coltellate dalla moglie, una donna di 36 anni di origine brasiliana, che si è costituita a Bussolengo. Al momento sono in corso il sopralluogo sul luogo del delitto da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Verona e l’interrogatorio della donna da parte del pm di turno, nella caserma di Bussolengo. La donna si chiama Edlaine Ferreira, e ha confessato di aver ucciso il marito, Francesco Vetrioli, un autotrasportatore, nella loro abitazione situata nel centro di Bussolengo. I due si erano sposati da poco tempo.

L’uomo pugnalato con un coltello da cucina

Il delitto, secondo quanto ricostruito, è avvenuto nel corso della notte. La donna si è presentata alla caserma locale dei carabinieri confessando il delitto. Agli agenti avrebbe riferito che il marito la picchiava e la tradiva ripetutamente.

Secondo una prima ricostruzione, la donna ha colpito il coniuge nel sonno con un martello, poi, lo ha accoltellato, tre volte alle spalle e due volte al torace. Un fendente ha raggiunto l’uomo al cuore. La coppia si era sposata civilmente poco più di tre mesi fa, il 2 aprile, proprio a Bussolengo, e non aveva figli. Motivazioni e dinamica verranno ulteriormente approfonditi dagli investigatori e dalla magistratura. Boranga ha sentito a lungo la donna nella caserma dei carabinieri di Bussolengo. Per ora dal racconto e dalla confessione della donna emerge un piccolo inferno domestico sfociato in un omicidio violento scaturito forse al termine di una lite