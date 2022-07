Coltivazione di canapa in casa, 27enne sorpreso con 13 piante di marijuana a Qualiano

Aveva una coltivazione di canapa in casa, per questo i carabinieri l’hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari. Succede a Qualiano.

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato un 27enne del posto, in casa aveva una coltivazione di marijuana di 13 piante

I carabinieri della locale stazione, guidati dal Maresciallo Giusa, hanno arrestato in flagranza di reato Roberto Esposito, 27 anni e già noto alle forze dell’ordine. Esposito, residente a Qualiano, sarebbe stato trovato in possesso – all’interno della sua abitazione – di una serra domestica di canapa indiana (marijuana). Il 27enne avrebbe messo su una vera e propria coltivazione. I militari, infatti, nell’ambito della perquisizione hanno rinvenuto 13 piantine di canapa, prontamente sequestrate. Undici di queste dell’altezza di circa 30 cm e in piena fioritura. Altre due alte oltre il metro e venti.

Il giovane teneva in piedi un fiorente traffico di stupefacenti, confermato dalla presenza dei materiali di confezionamento

Tali quantità di canapa erano sufficienti a tenere in piedi un piccolo ma fiorente traffico di stupefacenti. Difatti, nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato anche i materiali necessari al confezionamento.

I militari hanno sottoposto Roberto Esposito agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti

Per questo motivo i militari hanno fermato Roberto Esposito, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, inoltre, hanno disposto per il 27enne gli arresti domiciliari e hanno sequestrato le piante di canapa rinvenute. Il giovane si trova attualmente in attesa di giudizio.