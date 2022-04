Dramma a Napoli, trovato cadavere in strada: chiarita la causa del decesso

Dramma in piazza Medaglie d’oro, uomo muore in strada probabilmente a causa di un malore. I fatti sono avvenuti poco fa. I carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione dopo che un uomo di mezza età si è accasciato al suolo. La vittima non è stata ancora identificata ma da una prima ricostruzione dei carabinieri pare che si tratti di un clochard di origini ucraine del ’69.

Non si tratterebbe comunque di una morte violenta ma di un decesso per cause naturali, constatato dal personale del 118. Sul posto anche i carabinieri della compagnia Vomero. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.

Tragedia improvvisa a Scampia, papà Daniele muore a soli 35 anni

Un tragedia improvvisa ha sconvolto il quartiere di Scampia: Daniele De Martino è morto a soli 35 anni. Il giovane papà lavorava al Bar Tabacchi Monterosa che gli ha dedicato un post di cordoglio: “Si stringe intorno al dolore della grande famiglia del Bar Tabacchi Scampia per la scomparsa prematura di un RAGAZZO D’ORO.. che la terra ti sia lieve Daniele de Martino. Davide Virgilio Ester Virgilio le più sentite condoglianze“. Il giovane barista lascia figli piccoli e la compagna.

LE ALTRE DEDICHE PER DANIELE

“Riposa in pace amico mio eri sempre così gentile e disponibile specialmente con mio nonno a pensare che ci siamo scritti solamente pochi giorni fa“, scrive l’amico Gianni. Parole di cordoglio sono state espresse anche da Lorenzo: “No dio non è possibile che fai campare gente di m*e ti chiami a persone perbene un ragazzo pieno di vita un grande papà un grande amico nu frat Brav gentile umano no dio mi devi spiegare perché!!!!!!!!!! Ciao fratm

Daniele de Martino Riposa in pace Non ci posso pensare dio no fai le cose giuste!!!!!!“.

