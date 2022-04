Scampia, vuole entrare all’Asl senza tampone e dà in escandescenze: ferito un medico

Attimi di tensione quelli vissuti all’Asl Napoli 1 Centro di Scampia. Come riportato da fanpage.it, un uomo pretende di entrare nella postazione della Guardia Medica senza tampone e, al rifiuto del medico di visitare il figlio che presentava sintomi influenzali, inizia a dare in escandescenze spaccando il vetro di una finestra con un pugno. Una scheggia schizza via e trafigge la gamba del dottore, mentre l’uomo e il ragazzo fuggono via. Sull’episodio indagano gli agenti della Polizia di Stato.

Pare che il medico avesse cominciato a visitare il paziente all’esterno della struttura, ma questo avrebbe inasprito il malumore del genitore che poco dopo ha fatto degenerare la sua rabbia in un aggressione fisica.