Droga e pistola scacciacani scovate a Varcaturo, 28enne preso dai carabinieri

Un blitz anti-droga è stato condotto dai Carabinieri della compagnia di Giugliano, infatti, i militari della stazione di Varcaturo hanno arrestato un 28enne del Ghana. Sono entrati in azione nella zona balneare e più precisamente in viale dei Pini Sud, lì gli uomini dell’Arma hanno notato l’uomo mentre nascondeva una busta sotto un container abbandonato.

I carabinieri sono intervenuti e bloccando l’uomo. Nella busta ha nascosto 50 grammi di marijuana suddivisi in 53 dosi pronte per essere vendute, 2 bilancini di precisione, 100 bustine verosimilmente da utilizzare per confezionare la droga, una pistola scacciacani calibro 8 con caricatore e 12 proiettili a salve al suo interno. Nella busta è stata trovata anche una scatola con all’interno altri 22 colpi a salve di cui 2 a capsula detonante schiacciata. L’arrestato è in attesa di giudizio.

TRADITO DALL’ODORE DELLA MARIJUANA

Inotre i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Claudio Capriello, 46enne di Giugliano. Durante un controllo alla circolazione i militari hanno percepito un forte odore di marijuana provenire dall’auto dell’uomo. Hanno perquisito il veicolo e rinvenuto 76 grammi di “erba” divisi in 16 dosi e 255 euro in contante ritenuto provento illecito.

I carabinieri hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione e rinvenuto 121 grammi di marijuana, 1 panetto di hashish e 5 stecchette della stessa sostanza. Capriello è stato portato in carcere, in attesa di raccontare ai giudici la sua versione dei fatti.