Infezione letale, Paolo è morto a 18 anni per il batterio dell’escherichia coli

Un 18enne originario di Lavis, provincia di Trento, Paolo Rizzolli, è morto durante un soggiorno nel Salento, dove si era recato per una settimana di vacanza, dal 12 al 18 settembre. Era in compagnia di un amico.

La causa della morte sarebbe un’infezione da escherichia coli, conseguente all’ingestione di cibi durante il soggiorno. In particolare si indaga su un risotto ai frutti di mare e su alcuni prodotti caseari che il giovane avrebbe ingerito durante il soggiorno. L’amico del giovane, che avrebbe ingerito le stesse pietanze, avrebbe avvertito un forte mal di testa e dolori addominali.

Escherichia Coli che già nei mesi precedenti aveva provocato problemi di balneabilità sia nelle acque adriatiche che in quelle tirreniche.

La Procura di Trento ha aperto un fascicolo d’indagine per reato di omicidio colposo al momento a carico di ignoti. Si dovranno effettuare ulteriori accertamenti sulla presunta azione letale del batterio e sulle possibili fonti di contaminazione. Sono state sequestrate le cartelle cliniche e sono in corso, al momento, delle indagini da parte dei Nas di Lecce. In particolare, sarebbe stata cerchiata di rosso la zona di Otranto e dintorni per tracciarne gli spostamenti, le strutture nelle quali avrebbe soggiornato e i locali che avrebbe frequentato.

Indagini in corso anche a Verona, dove il giovane si sarebbe fermato per una sosta prima della partenza per Trento.

Paolo Rizzolli si era da poco diplomato e frequentava gli ambienti dell’oratorio. Molto toccante, infatti, è stato il commento lasciato sui social dagli amici di oratorio: “Sei stato parte della nostra grande famiglia, il tuo ricordo sarà sempre con noi e dentro di noi”.

I funerali del giovane si sono tenuti a Lavis, piccolo comune di 9000 abitanti circa della provincia di Trento. Tutta la comunità si è stretta attorno al dolore dei familiari per la grave perdita.