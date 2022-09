“Due leggi al posto del Reddito, la metà degli attuali percettori non avrà più il beneficio”, l’annuncio di La Russa

“Noi vogliamo abolire il reddito di cittadinanza, ma nel momento in cui lo aboliamo facciamo un’altra legge. Anzi, due leggi”. Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d’Italia, a Cartabianca esprime la linea del partito guidato da Giorgia Meloni in relazione al reddito di cittadinanza. Tra le due leggi prospettati da La Russa, una punterebbe a “garantire al 50% degli attuali percettori qualcosa di più rispetto a quello che prendono ora”.

Si parla di “famiglie numerose, disabili, pensionati. L’altro 50% per metà è costituito da gente che non aveva alcun diritto, che ha truffato lo stato. C’è una marea di gente… Ad un altro 25% che ha diritto, noi speriamo di dare un lavoro. Noi immaginiamo di abolire questa legge e di ricostruire in forma diversa il rapporto con chi ha bisogno. Siamo convinti che offrendo ai datori di lavoro la possibilità di assumere e avere meno tasse si possano avere molte assunzioni”.

Abolizione del Reddito di Cittadinanza, l’Europa contro la Meloni

Secondo l’Europa il reddito di cittadinanza deve essere rafforzato: “E’ necessario un sostegno più efficace per combattere la povertà e promuovere l’occupazione“. Giorgia Meloni ha attaccato la misura per tutta la campagna elettorale, invece dall’Europa è giunta un’indicazione opposta. La Commissione ha invitato gli Stati membri a modernizzare i loro regimi di reddito minimo. Infatti il Consiglio ha raccomandato per avere in ciascun Stato membro un reddito di cittadinanza adeguato che sollevi le persone dalla povertà e promuova l’integrazione nel mercato del lavoro.

Delle adeguate misure di sostegno al reddito, spiega la Commissione, svolgono “Un ruolo chiave durante le recessioni economiche, quando possono mitigare l’impatto sui redditi delle famiglie, prevenire un aumento della povertà e dell’esclusione sociale, promuovendo al contempo una ripresa sostenibile e inclusiva. Reti di sicurezza sociale robuste sono anche essenziali per realizzare il pieno potenziale delle transizioni verde e digitale, attraverso l’attivazione e l’aiuto alle persone ad apprendere nuove competenze in modo da trovare lavoro più facilmente”.