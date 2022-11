Due furti in due giorni, locale devastato nel Napoletano. Il titolare: “Ladri e caro bollette ci rubano il futuro”

Napoli e provincia sono sotto l’attacco costante di ladri e rapinatori. Non passa giorno che un libero cittadino, un negoziante o un imprenditore venga derubato o rapinato. La denuncia di un imprenditore di Somma Vesuviana, titolare di un’attività ristorativa, che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, mette in evidenza le difficoltà di chi, dopo l’emergenza covid ed il caro bollette, deve fare i conti con i continui furti:

“Sono un giovane imprenditore di Somma Vesuviana, ho i miei 28 anni compiuti da poco. Ti giro qualche foto, così forse riesco a rendere idea di ciò che noi commercianti stiamo vivendo. Passa la pandemia, passano i problemi quotidiani, passano i problemi legati all’energia elettrica dove siamo stati piegati in due senza essere aiutati. Ora ci ritroviamo ad essere derubati due giorni di fila, prima alle auto e poi al nostro esercizio commerciale. Sono giovane e ho tanto da lavorare ancora, soprattutto lavorare duro.

Lo Stato poi non aiuta, non aiuta ad andare avanti con scarsa presenza in tutto. Un ragazzo a 28 anni, dopo 6 anni di attività, non dovrebbe mai pensare che l’unica strada da prendere è la chiusura della propria attività. Ci sentiamo sempre più soli.”. “Da tempo denunciamo la piega che sta prendendo la situazione nella nostra terra dove criminali e delinquenti la fanno da padrone agendo indisturbati. Cittadini, commercianti e negozianti non ne possono più. Presto nessuno più avrà voglia di vivere qui né tantomeno di investirci. Urgono provvedimenti, urge un nuovo piano sicurezza che possa restituire a tutti il sonno e soprattutto la voglia e la forza di far crescere il territorio.”- ha dichiarato Borrelli.