Vincenzo Malinconico tornerà con la seconda stagione, l’avvocato sbadato ha conquistato gli spettatori

L’avvocato più sbadato d’Italia, Vincenzo Malinconico, ritornerà sulle nostre televisioni. E’, infatti, confermata la seconda stagione della serie di successo prodotta da Viola Film e da Rai Fiction. La storia era stata pensata, confermano i produttori, proprio per essere rinnovata per più stagioni e per fare per più tempo, quindi, compagnia ai telespettatori.

Vincenzo Malinconico conquista la televisione italiana

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata delle fiction Rai Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso. Tuttavia, il personaggio ritornerà sugli schermi prossimamente. Diego de Silva anticipa che la seconda stagione è addirittura già in fase di scrittura. Nelle prime tre puntate andate in onda, la fiction ha conquistato una media di share del 20.6% con oltre tre milioni e mezzo di spettatori. Tuttavia, ha anche registrato un calo costante (dal 23% dell’esordio al 18.9% di giovedì scorso). Probabilmente la fiction ha scoraggiato gli ascoltatori legati a una visione delle serie più classica a causa dell’eccessiva stravaganza della narrazione.

L’avvocato Malinconico aveva, però, comunque “sconfitto” il Grande Fratello all’esordio con il 23% e 4,1 milioni di telespettatori contro il 19,3% e 2,4 milioni del reality di Signorini. Nel secondo appuntamento, la fiction aveva superato nuovamente il reality con 3,5 milioni di telespettatori e il 19,9% contro gli appena 2 milioni e il 20,6% del GF. E anche settimana scorsa Malinconico ha confermato la vittoria, seppur in lieve calo, con il 18,8% di share e 3,4 milioni rispetto ai 2,6 milioni e il 20,77% del reality di Signorini.

Quando sarà in tv la seconda stagione?

La fiction non tornerà con i nuovi episodi prima del 2024. Le riprese, per l’appunto, potrebbero svolgersi nella seconda metà del 2023 e Vincenzo Malinconico 2 arriverà su Rai 1 tra la fine del prossimo anno e l’inizio del 2024. Non vi sono, quindi, anticipazioni ufficiali della seconda stagione di Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso. Tuttavia, la fiction è tratta dai libri di Diego De Silva, di conseguenza, materiale narrativo esiste in abbondanza.