Aveva lottato con tutte le sue forze Elisa Russo, l‘imprenditrice napoletana stroncata dal Covid nella giornata di ieri. Titolare di Auto Uno Srl Peugeot in via Nazionale delle Puglie, era molto attiva anche nel sociale. Elisa era infatti presidente dell’associazione La Forza delle Donne.

Soltanto pochi giorni fa, il 5 maggio, Elisa Russo scriveva su Facebook: “Grazie ai tanti messaggi di supporto, certo è una battaglia tosta, per ora ci guardiamo dai bordi tatami, appena allunga una zampa io mi difendo! Vedremo“.

Il cordoglio per Elisa Russo

“La Lega Campania è a lutto per la morte della cara amica e dirigente regionale Elisa Russo. Una mamma premurosa, una moglie esemplare. Imprenditrice di successo. Elisa ha fondato l’associazione la Forza delle Donne con la quale ha saputo donare amore e coraggio a chi ha avuto bisogno di aiuto. Ci mancherà Condoglianze alla famiglia Russo!!! UNA PREGHIERA PER ELISA”, scrive la Lega Campania.

Vincenzo Fiengo, sindaco di Cercola, scrive: “Una triste notizia per i nostri territori. Oggi ci lascia Elisa Russo, il Presidente dell’associazione La Forze delle donne. Da anni lavorava quotidianamente sui nostri territori aiutando e difendendo le donne vittima di violenza e non solo. Un’amica sincera e leale. Nonostante eravamo politicamente su sponde diverse, spesso abbiamo collaborato per eventi benefici con il solo fine di aiutare il prossimo. Le mie condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia, ai figli e al marito. Ciao Elisa, voglio ricordati con questa foto scattata in una delle tante manifestazioni organizzate a Cercola, come amavi dire tu “…a difesa delle donne”.

Sentito l’addio di Pina Castiello: “Questo maledetto covid segna ancora una volta di dolore la mia vita . Si porta via la cara amica Elisa Russo. Una donna meravigliosa, gioiosa, coraggiosa e piena di vita. Abbiamo condiviso tanti bei momenti politici insieme. Porterò con me i tanti ricordi del suo impegno politico e sociale ma soprattutto la sua energia e generosità. Ricorderò sempre il suo sorriso e i suoi meravigliosi occhi che illuminavano le giornate. Ci mancherà tantissimo. Un pensiero ai suoi familiari colpiti da questa terribile tragedia. Ciao cara Elisa, lasci un vuoto immenso. Un giorno ci rincontreremo e sorrideremo insieme”.