“Sfrutta i figli per fare soldi”, bufera dopo l’ultimo video di Chiara Ferragni

In occasione del 33esimo compleanno di Fedez, i Ferragnez hanno trascorso un weekend in un importante hotel situato sul monte Bianco. Durante la loro permanenza a Courmayeur una delle tate impiegate nella cura dei bambini della coppia pronuncia una frase che ha creato parecchio scalpore dopo essere stata ascoltata in una delle storie di Chiara Ferragni.

L’ambiguità delle parole della tata e il video subito silenziato da Chiara Ferragni

“Avanti Leo un ultimo minuto, fai un sorriso e poi hai finito e puoi ritornare a disegnare”. Queste le parole della tata dei Ferragnez che ha lasciato parecchi dubbi sull’etica e la morale dei genitori. La frase è stata divulgata da una storia postata da Chiara Ferragni. Dopo poco la stessa storia è stata cancellata e ripubblicata senza audio. Eppure tale intervento non ha evitato che un polverone di critiche venissero innalzate. La polemica si concentra su una tematica alquanto delicata, cioè la sovraesposizione dei figli sui social media.

Vita reale o teatro?

La frase citata dalla baby sitter, e silenziata in seguito da Chiara Ferragni, dà via libera ad una serie di dubbi complessi da sciogliere. La meccanicità con cui la donna ha descritto quella strana routine di azioni istaura un velo di falsità rispetto le emozioni spontanee di cui i due genitori si fanno spesso portavoce. “Fai un sorriso e poi hai finito”, una frase che per molti risulta a tratti destabilizzante, indicatrice di una sorta di copione teatrale a cui schematicamente bisogna attenersi.

Le diverse posizioni in merito all’accaduto

Rispetto queste circostanze il popolo del web si è suddiviso in due grandi fazioni. Una gran parte sostiene lo strumentalismo della di Fedez e Chiara Ferragni, pronti anche alla forzatura dei propri figli al fine di raggiungere mediante la loro dolcezza più followers e consensi popolari possibili. Dall’altra parte c’è chi non ha letto alcuna costrizione nella frase pronunciata ma al contrario l’ha definita di uso comune. Spesso numerosi genitori e persone invogliano i bambini a regalare un sorriso all’obiettivo. Di conseguenza la frase non potrebbe essere altro che un semplice e ingenuo invito a sorridere.

Le considerazioni di Fedez e Chiara Ferragni in merito alla privacy della loro famiglia

L’imprenditrice digitale (Chiara Ferragni) e il rapper (Federico Lucia), che spesso si sono ritrovati nell’uragano delle critiche, hanno dichiarato le motivazioni secondo le quali espongono sui social numerosi momenti della loro vita. Il loro obiettivo risulta essere quello della trasparenza. Inoltre i due hanno aggiunto che tentare di sfuggire ai paparazzi per mantenere private certe dinamiche non potrebbe far altro che incuriosirli maggiormente. “Piuttosto che fare uscire mio figlio con una coperta addosso preferisco integrarlo autonomamente sui social mostrando alle persone la parte più bella della mia vita” ha aggiunto ultimamente Fedez in un’intervista.