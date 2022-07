Fa troppo caldo, ora il mercato settimanale si svolgerà anche di sera a Marcianise

L’aumento delle temperature ha costretto il sindaco di Marcianise a dare il via al mercato serale: da lunedì si svolgerà anche di sera dalle 18 alle 23. In aggiunta al “solito” appuntamento del venerdì mattina ora si potrà passeggiare tra le bancarelle anche di sera.

La scelta del sindaco di Marcianise

Il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, ha deciso di correre ai ripari e tamponare gli effetti del caldo record delle ultime settimane. L’allestimento delle postazioni di vendita, così come il loro smantellamento, e la stessa partecipazione dei clienti sono minati dalle temperature record. Motivo per cui il sindaco per salvaguardare le attività commerciali che vi ci lavorano e per dare la possibilità di “visitarlo” senza il pericolo della forte afa ha aggiunto l’appuntamento serale. Oltre al venerdì mattina quindi la fiera si terrà anche il lunedì sera, dalle 18 alle 23.

Dalle 18 alle 23

A partire da lunedì prossimo e fino al termine di settembre il mercato di Marcianise darà quindi la possibilità a chi lo frequenta di potervi passeggiare senza la forte afa. “La fiera si terrà anch’essa nell’ampio spazio di via Luigi Fuccia che sarà ovviamente adeguatamente illuminato” ha spiegato il sindaco. “La delibera è stata approvata in giunta, dopo una prima interlocuzione informale con gli ambulanti e gli operatori del settore che si sono detti entusiasti del progetto” dice. Sottolinea poi il sindaco come questa sia “la dimostrazione che le scelte sensate, ed utili per la gente, non conoscono colori e schieramenti“.

Infatti l’iniziativa della consigliera Paola Foglia è stato subito accolta da tutto il consiglio comunale di Marcianise che ha varato la delibera. “Gli uffici comunali si stanno ora organizzando per fornire il doveroso supporto” spiega il sindaco. “Faccenda non proprio semplice, perché siamo nel periodo delle ferie” precisa il sindaco di Marcianise. Da lunedì 25 luglio si potrà quindi già partecipare al mercato in “versione serale”.