Auto e moto in giro senza assicurazione, oltre 80 sequestri a Napoli. Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio nelle piazze del Carmine, Mercato, Guglielmo Pepe e De Nicola, nei vicoli Sant’Alessio, Zite a Lavinaio, Soprammuro, Palazzo Due Porte e Gelso a Loreto, in corso Garibaldi e nelle vie Carmignano, del Carmine, Annunziata, Pietro Colletta, della Maddalena, Arnaldo Cantani, Siniscalchi e Orte del Conte dove hanno sequestrato 32 autoveicoli e 10 motoveicoli parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.

CONTROLLI TRA PISCINOLA E SCAMPIA

Ieri mattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio in zona Scampia e Piscinola, in via Monte Rosa, via del Gran Paradiso, via Monte San Gabriele, via Gran Sasso, via Monte Taburno, via Ortese, via Barth, via Marsala, via Incoronato e via Compagnone, dove hanno contestato una violazione del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e sequestrato 36 autoveicoli e 5 motoveicoli parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.