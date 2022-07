Ragazzo indossa una gonna, offeso e palpeggiato in strada: scatta un arresto

Si è difeso con uno spray al peperoncino il giovane che ieri a Bologna è stato offeso e poi palpeggiato solo perchè indossava una gonna. Il ragazzo è stato avvicinato dal 40enne che lo ha prima insultato con parole omofobe e poi lo ha palpeggiato. L’identità di genere del ragazzo pare aver, su basi assurde e retrograde, “infastidito” l’uomo che lo ha quindi avvicinato per “fargli sapere” cosa pensasse della sua identità. Nessuno aveva però chiesto un parere al 40enne già pregiudicato. Infatti il colpevole che all’inizio aveva avvicinato il ragazzo per offenderlo ha poi aggravato ancor più la sua posizione.

Le molestie al ragazzo

Dopo gli insulti inizia a palpeggiare il ragazzo nelle parti intime passando dalle offese omofobe alla molestia sessuale. Il giovane ventenne scosso e spaventato prende dalla sua borsa uno spray al peperoncino per difendersi. Spruzza infatti il liquido negli occhi del suo molestatore riuscendo così a scappare. Questi mezzi di auto difesa se spruzzati negli occhi causano infatti rossori, pruriti e quindi difficoltà.

Grazie all’aiuto del suo spray il ragazzo riesce a scappare ma dal suo volto la paura non si cancella. Una molestia, verbale o fisica, lascia cicatrici non visibili ad occhio nudo che necessitano di anni per essere “curate” e spesso anche di aiuti psicologici. Il volto del giovane era quindi indubbiamente provato al punto che una pattuglia di agenti lo nota e gli si avvicina. Il ragazzo racconta tutto agli agenti facendo una descrizione accurata dell’uomo. Gli agenti iniziano subito le ricerche fino a trovare il colpevole. L’uomo era facilmente riconoscibile visto il rossore causato dallo spray ancora presente sul volto.

Il 40enne era già noto alle forze dell’ordine, già pregiudicato è stato fermato ed arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Cosa si indossa, i propri gusti e la propria identità di genere non possono e non devono essere scuse per compiere gesti ignobili e per giustificare comportamenti patologici e semplicemente cattivi.