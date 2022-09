Fans di Un Posto al Sole criticano gli autori: “Ha perso davvero una figlia, non doveva fare quella parte”

Polemiche sugli autori di Un Posto al Sole dopo la scena che è stata fatta interpretare a Marina Giulia Cavalli, che nella fiction interpreta la dottoressa Bruni. L’attrice nella vita reale ha infatti perso una figlia e negli ultimi giorni si ritrova ad interpretare una scena simile visto che Viola è in coma dopo essere stata sparata. Tanti commenti da parte dei fans, contrari alla scelta: “E’ stato abbastanza di cattivo gusto da parte degli autori. Veramente è quello che ho pensato vedendo questa scena”, scrive una fan. “Io credo che gli autori glielo abbiamo chiesto prima se se la sentiva di fare questa parte, non posso pensare che non l abbiamo fatto!”

“È stata un idea bruttissima gli autori hanno mancato di sensibilità non mi è piaciuta questa cosa”. È un attrice straordinaria ho pianto guardando la scena era così reale e poi per lei credo non sia stato facile recitare la parte dato che ha subito realmente la perdita della sua unica figlia

La storia di Marina Giulia Cavalli e della figlia scomparsa

Era il 16 novembre 2015 quando, in seguito a una grave malattia, si spense la giovane vita di Arianna Alpi, figlia di Marian Giulia Cavalli e dell’attore Roberto Alpi. Nel corso degli anni, l’attrice ha avuto modo di raccontare e ricordare il lutto subito, analizzando la sua perdita e raccontando di aver trovato conforto nella religione cristiana cattolica e nella scrittura automatica. Si tratta di un particolare processo realizzato con l’aiuto della psicologia, nel quale lo scrivente – in uno stato di trance oppure in maniera cosciente ma senza consapevolezza – va in maniera libera sul foglio. È un modo per far emergere conflitti inconsci.

Ilenia Lazzarin, l’attrice che veste i panni di Viola nella soap Un posto al sole, torna a parlare sui social del dopo attentato che ha stravolto le trame di queste settimane.

Viola e Susanna, infatti, si sono ritrovate a lottare tra la vita e la morte dopo il clamoroso attentato messo in piedi dal criminale Lello Valsano.

Ilenia Lazzarin ha consigliato ai suoi affezionati fan di non perdersi quelli che saranno i prossimi episodi che andranno in onda in prima visione assoluta, i quali si preannunciano ancora più carichi di sorprese. “Vi consiglio di seguire tutta la settimana, perché come vi dicevo sono belle puntate”, ha rivelato l’attrice che interpreta Viola nel cast di Un posto al sole, in merito a quello che succederà nel corso delle nuove puntate.

“Vi avevo parlato di una bella storia di una bella bomba e ancora non avete visto niente”, ha sottolineato ancora Ilenia Lazzarin che in questo modo ha incuriosito ancora di più gli appassionati della soap opera.