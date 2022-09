“Pago solo un tè”, ma voleva farsi la barba gratis: scoperto grazie all’antitacceggio

Ieri pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un supermercato in via Lepanto per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dall’addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, aveva fermato una persona che aveva asportato 12 prodotti per la cura della barba, del valore di circa 68 euro, occultandoli nella tracolla e, dopo aver pagato solo una bottiglia di tè, aveva oltrepassato le casse facendo allarmare le barriere antitaccheggio.

L’uomo, un 40enne georgiano irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto aggravato e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.