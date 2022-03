Fedez, le giornate in ospedale tra biglietti dalla pediatria e i baci con Chiara

Sono passati ormai 5 giorni dall’intervento e Fedez procede la sua riabilitazione tra visite di Chiara Ferragni e biglietti dalla pediatria. Ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano dallo scorso 22 marzo, al cantante gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas che necessitava di un intervento immediato. Nelle scorse ore ha pubblicato diverse storie Instagram, tutte senza audio in cui mostra un biglietto arrivato dai pazienti dell’ospedale ricoverati nel reparto di pediatria: “Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo tutto il bene che hai fatto per noi! Con affetto… Disumano!”. Sotto la magnifica dedica, poi, tutte le loro firme.

Fedez ha poi pubblicato due storie in cui è in videochiamata con la piccola Vittoria, la figlia avuta dopo Leone. Nell’ultima storia invece si vede Fedez nel letto d’ospedale insieme a Chiara Ferragni: “Per sempre sarà” scrive il cantante, mentre scambia teneri baci con la moglie.

Fedez e Chiara Ferragni, il bacio social sul letto d’ospedale

Ad alleviare la riabilitazione in ospedale di Fedez c’è la moglie Chiara Ferragni, che negli ultimi giorni si divide tra il marito e i bambini. Se durante il giorno l’influencer si dedica a Leone e Vittoria, la notte la trascorre accanto al rapper. I due, che non stanno utilizzando molto i social, hanno però mostrato ai fan un momento romantico tramite le storie Instagram. Sdraiati uno accanto all’altro, si scambiano qualche tenero bacio con la scritta “Per sempre sarà”, citazione del brano di Fedez Favorisca i sentimenti, scritta per chiedere la mano alla Ferragni durante un concerto all’Arena di Verona.