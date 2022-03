Draghi a Napoli, firmato il ‘Patto per la Città’: “Colmare il divario tra Nord e Sud, questione meridionale va risolta”

E’ stato appena siglato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dal sindaco Gaetano Manfredi, il ‘Patto per Napoli’, un accordo tra il Governo e il Comune di Napoli grazie al quale, in base a quanto stabilito nell’ultima Finanziaria per aiutare i Comuni capoluogo delle Città metropolitane in gravi difficoltà economiche e finanziarie, lo Stato verserà nelle casse comunale circa 1 miliardo e 300 milioni di euro spalmati in 20 anni. “Grazie per l’accoglienza splendida”. E’ così che il premier Mario Draghi ha salutato, al suo arrivo a Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ed il governatore De Luca. Draghi è arrivato in città per sottoscrivere il Patto per Napoli, con l’obiettivo di rilanciare la città.

“I finanziamenti pubblici sono una condizione necessaria, non sufficiente, per il rilancio del Sud. Il PNRR richiede a tutti noi un salto di qualità nella gestione della spesa. Il piano va completato entro il 2026. Non possiamo lasciare che questi soldi vadano perduti o sprecati, come purtroppo è accaduto in passato ad altri, a molti, fondi europei”. Lo ha detto il premier Mario Draghi durante la presentazione del patto per Napoli. “L’obiettivo del piano è colmare i divari territoriali, ormai insopportabili.

Il reddito pro capite del Mezzogiorno è infatti poco più della metà di quello del Centro-Nord e il tasso di disoccupazione è più del doppio”. Lo ha detto il premier Mario Draghi durante la presentazione del patto per Napoli. “Dobbiamo ammettere l’esistenza di una ‘questione meridionale’, ma dobbiamo allo stesso tempo evitare che si riduca a sterili rivendicazioni. Dobbiamo affrontarla con urgenza, determinazione, unità. Perché l’Italia tutta ha bisogno che Napoli e il Mezzogiorno siano un motore del Paese”, ha aggiunto.

Patto Napoli: striscione disoccupati davanti Maschio Angioino

Uno striscione davanti alla rampa del Maschio Angioino, a Napoli, dove oggi è atteso il premier Draghi per la firma del Patto per la città, è stato affisso dalle prime ore di questa mattina dai disoccupati del movimento di lotta ‘Disoccupati 7 novembre’.

‘No armi, sì lavoro, Draghi puos e sord! (posa i soldi, ndr)’, il testo dello striscione che è stato affisso.