“La preside sta con un alunno”, scoppia lo scandalo al liceo di Roma

“La preside sta con un alunno”. Le voci di corridoio giravano da settimane ma sono diventate pubbliche perché prima scritte sui muri della scuola per poi trasformarsi in una segnalazione all’Ufficio scolastico regionale che ha inviato gli ispettori. Lo scandalo che ha coinvolto la dirigente, appena arrivata, del Liceo Montale di Roma. Tutto è finito sul tavolo del provveditorato, che dopo gli accertamenti del caso, potrebbe far scattare il licenziamento.

SCANDALO A LICEO, LA PRESIDE SMENTISCE

La diretta interessata smentisce ma lo studente, appena maggiorenne avrebbe rilasciato due deposizioni ai collaboratori della preside. “Non potevo darle quello che voleva”, avrebbe detto il 18enne spiegando la fine della relazione sentimentale che sarebbe durata un mese prima che lui la troncasse e la rendesse nota ai suoi compagni, fino ad arrivare alle orecchie dei docenti.

La relazione sentimentale tra lo studente e la preside, secondo una ricostruzione de La Repubblica, sarebbe nata a dicembre durante l’occupazione del liceo. Prima uno scambio di mail, poi i messaggi sul cellulare dopodiché sarebbe nata una relazione. Però dopo un mese il rapporto sarebbe stato interrotto proprio dal liceale. La confidenza sarebbe circolata tra gli alunni fino a essere urlata sui muri della scuola con scritte del tipo: “Il tuo silenzio parla per te”, “La laurea in pedagogia l’hai presa troppo seriamente”, “Chi sa deve agire”.