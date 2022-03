Giallo Fedez, il rapper scomparso sui social dopo l’annuncio della malattia

Fedez non condivide nulla da giorni, precisamente dall’annuncio della malattia. Niente post, niente storie. Sui profili Instagram della coppia più seguita d’Italia, il silenzio regna. In realtà più su quello del rapper, che dell’influencer che però ha ridotto – e non di poco – la frequenza di pubblicazione sui suoi canali social. Da anni Chiara e Federico li rendono partecipi quotidianamente di tutto ciò che succede, o quasi. Dopo l’annuncio della malattia di Fedez, invece, tutto tace.

Gli ultimi post di Fedez e Chiara Ferragni

Negli ultimi post della Ferragni ci sono solo foto della piccola Vittoria sorridente. «Ci mancate tantissimo», scrive qulacuno. «Siete come una seconda famiglia, fateci sapere come state», si interroga qualcun altro. Quel che è certo è che in questi anni la quotidianità condivisa dei Ferragnez è entrata nelle case degli italiani e ha fatto sentire meno sole molte persone. «Speriamo che tutto si risolva perché non possiamo stare senza di voi», scrivono i fan.

Fedez, invece, l’ultimo post l’ha pubblicato in occasione del compleanno di Leone. Nello scatto, padre e figlio appaiono abbracciati e sorridenti. «Il tempo vola ma ti tengo stretto più che mai», scrive il rapper. Parole che, al giorno d’oggi – dopo l’amara ‘sorpresa’ – assumono un significato decisamente diverso.

Fedez, qual è la malattia che lo ha colpito: “Ho una macchia bianca nella testa”

“Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Tre anni fa Fedez, 32 anni, aveva raccontato che attraverso degli esami radiologici gli avevano diagnosticato la demielinizzazione. Ma di che cosa si tratta? “In genere – spiega Diego Centonze, ordinario di Neurologia presso l’Università di Roma Tor Vergata e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia e della Stroke Unit presso l’Irccs Neuromed, a Pozzilli (Isernia) – l’espressione malattie demielinizzanti racchiude un gruppo di patologie del sistema nervoso centrale e periferico la cui caratteristica è un danno della mielina, componente fondamentale della cosiddetta sostanza bianca del cervello e del midollo che isola elettricamente e favorisce la comunicazione tra i neuroni”. La mielina avvolge gli assoni che sono i sistemi di comunicazione tra i diversi neuroni: “Quando la mielina viene alterata – prosegue il neurologo – la comunicazione risulta difficoltosa o nei casi più gravi impossibile”.

Quali sono le malattie demielinizzanti

La sclerosi multipla è il prototipo delle malattie demielinizzanti, ma ce ne sono anche altre identificate di recente: “Oltre il 90% di queste malattie – precisa Centonze – sono da ricondurre alla sclerosi multipla. Le altre, più rare, sono la neuromielite ottica da anticorpi anti-acquaporina e l’encefalomielite da anticorpi anti-Mog che hanno come causa la presenza di un anticorpo diretto contro elementi della mielina”. Si tratta di patologie che colpiscono in genere giovani adulti e spesso donne.

Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli. Ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto”. Fedez con gli occhi lucidi, e cedendo alle lacrime in qualche momento, affida a una storia di Instagram una delle confessioni più difficili da fare: rendere nota la propria malattia. Sui social Fedez, 32 anni ad ottobre, ha condiviso gran parte della sua vita. Tante gioie, dalla nascita dei figli Leone e Vittoria alle tante azioni di solidarietà, stavolta un dolore privato. Ma una scelta ben motivata.