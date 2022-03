Ferito in un agguato a Ponticelli, Ciro salvo per miracolo: una lite dietro l’accoltellamento

Se l’è cavata con una prognosi di sette giorni il 37enne di Casandrino Ciro Manna. L’uomo, che vanta precedenti di poco conto, due giorni fa mentre passeggiava in via Walt Disney è stato avvicinato da alcune persone che lo avrebbero aggredito per motivi ancora da chiarire. Il 37enne è stato dimesso con 7 giorni di prognosi per “ferita da punta e da taglio 3º dito mano sinistra e regione inguinale sinistra, eritema regione periorbitaria sinistra ed emorragia sottocongiuntivale occhio sinistro”. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Poggioreale. Secondo le prime indiscrezioni filtrate sembra che dietro la sua aggressione potrebbe celarsi una lite con una persona orbitanti in ambienti di mala, alterco degenerato poi nell’accoltellamento

Dietro l’accoltellamento subito da Ciro Manna, 36enne di Ponticelli con qualche piccolo guaio giudiziario alle spalle, ci sarebbe piuttosto uno sgarro commesso ai danni della persona sbagliata: un affronto di natura personale, che ha rischiato di pagare a carissimo prezzo. La vittima, per sua fortuna, è però riuscita a cavarsela con qualche lieve ferita e una prognosi di soli sette giorni. L’aggressione si è consumata intorno alle 22,30 di domenica.