Distrugge una Ferrari da 300mila euro dopo 3 km, era uscito dalla concessionaria

Una Ferrari 488 è stata distrutta poco dopo essere stata ritirata dalla concessionaria il . Secondo l’account Twitter della Derbyshire Roads Policing Unit, il conducente dell’auto di lusso ha acquistato il bolide la mattina del primo aprile ma dopo appena 3,2 chilometri, la Ferrari si è schiantata. Infatti la parte anteriore è andata completamente distrutta.

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente, ma guardando le foto pubblicate dalla polizia, sembra plausibile che l’auto sia stata “schiacciata” da un mezzo più grande, come un camion o un grosso Suv. Nessuno è rimasto ferito, ma è ingente il danno economico del proprietario poichè la Ferrari 488 ha un prezzo di mercato che parte da circa 300mila euro.

IL POST DELLA POLIZIA SULLA FERRARI

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5 — Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) April 1, 2022

FERRARI DISTRUTTA

Lo scorso ottobre a Roma intorno alle 12.30 del mattino un uomo ha distrutto la sua Ferrari. Una scena che è poi diventata in breve tempo virale grazie a un video condiviso sul web e social dalla pagina Instagram Welcome to Favelas. Il filmato brevissimo è stato ripreso da due ragazzi in auto che mostra una Ferrari dalla carrozzeria color grigio con il frontale devastato. Qualche millesimo di secondo e si nota, alla sinistra dell’auto, un palo della luce praticamente divelto e finito per toccare l’asfalto. Dunque il veicolo di lusso sarebbe andato a sbattere violentemente contro il palo. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, fortunatamente non sono risultati feriti.

Calciatore porta la Ferrari all’autolavaggio, dipendente gliela distrugge: articolo del gennaio 2021

Non è facile domare una supercar, soprattutto se si è abituati a guidare delle auto decisamente poco sportive ed estreme. La prudenza è proprio quella virtù che è mancata ad un addetto dell’autolavaggio incaricato di riportare a Federico Marchetti la sua Ferrari 812 Superfast da circa 300mila euro. L’uomo non è decisamente riuscito a non affondare il pedale sull’acceleratore e è carambolato su alcune auto parcheggiate. Purtroppo il portiere del Genoa, suo malgrado, è diventato così il protagonista indiretto di un incidente stradale, senza però essersi messo al volante della sua bellissima auto.

Schianto con la Ferrari contro 5 auto parcheggiate

Dopo tanta pioggia l’ex laziale ha deciso di portare a lavare il suo bolide, la stradale più potente e prestazionale del Cavallino col V12 da 800 cv e che brucia lo 0-100 km/ in appena 2,9 secondi, approfittando della bella giornata di sole su Genova. Peccato che l’addetto dell’autolavaggio a cui l’auto era stata affidata la sua supercar, rigorosamente color Rosso Ferrari, non sia mai riuscita a riconsegnarla a Marchetti nel Centro Sportivo Signorini.

Mentre il calciatore si allenava, ignaro di tutto, l’uomo si è fatto prendere la mano. Non è riuscito a controllare tutta la furia e la potenza di Maranello e si è schiantato contro cinque auto parcheggiate a Multedo in via Pacoret de Saint Bon e finendo la sua maldestra corsa sulle recinsioni di via Aurelia. La Ferrari 812 Superfast è uscita quasi completamente distrutta dall’incidente, spaccata completamente dalla parte anteriore, sospensioni comprese. Fortunatamente non è rimasto coinvolto nessuno nello scontro, ma è stato necessario l’intervento della Polizia Locale.

Marchetti la prende bene

Nessuna condanna per l’accaduto da parte dell’ex giocatore della Lazio che ha scritto questo post sui suoi social: “Mi dispiace molto per quello che è successo, Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita! #respect“.