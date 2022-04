Tragico incidente in Campania, decapitato dalla motosega mentre tagliava la legna

Tragedia a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, dove un pensionato ha perso la vita mentre era impegnato a tagliare della legna nei pressi della sua abitazione. L’uomo, 77 anni, ha perso il controllo della motosega che gli reciso il capo.

L’incidente è avvenuto su via Variante, la strada che collega i comuni di San Martino Valle Caudina e Cervinara. Sul posto i carabinieri della locale stazione ai quali si è presentata la drammatica scena. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. (ANSA).

Le altre notizie | Tragico incidente nel cantiere, operaio perde la vita in provincia di Napoli [Articolo del 16 marzo 2022]

Lo scorso 16 marzo Dakaj Mynyr è stato trasportato all’ospedale di Nola. L’operaio di origine albanese, regolarmente assunto, è deceduto al nosocomio presumibilmente per un infortunio sul lavoro in una ditta di San Gennaro Vesuviano che si occupa di logistica. Al momento la dinamica è in fase di accertamento, intanto, la salma del 55enne è stata trasferita al policlinico di Napoli per effettuare l’autopsia. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Nola e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.