Condivide una foto vicino alla bara aperta del padre defunto e viene riempita di insulti. Protagonista del macabro gesto è l’influencer di fitness americana Jayne Rivera. A seguito della pubblicazione del post la ventenne ha perso milioni di followers ed è stata aspramente criticata.

Jayne Rivera, nata in Florida diventa famosa soprattutto grazie a Tik Tok, ha accresciuto la sua fama pubblicando contenuti su fitness, moda e viaggi.

Il post IG vicino la bara di Jayne Rivera

La ragazza, seguitissima sui social, entra nella bufera di critiche quando decide di condividere su Instagram un post con due foto, che la ritraggono vicino la tomba aperta del padre defunto. In una delle due la ragazza si mostra con le mani giunte, mentre nell’altra è semplicemente in piedi dando le spalle alla bara.

La descrizione del post scelta dalla Rivera è stata: “Vola via, mia farfalla. Riposa in pace papino, eri il mio migliore amico. Hai avuto una grande vita”. Ma la cosa che ha forse più suscitato le critiche più feroci sono stati gli hashtag scelti dall’influencer.

Gli hashtag criticati

Infatti l’influencer ha addirittura deciso di aggiungere degli hashtag alla foto come ad esempio “#rip”, “#papi”, “#funeral”. Indubbiamente di cattivo gusto le scelte della ventenne per ricordare il defunto padre, scelte che le hanno “donato” commenti negativi. «Che cos’è? Un servizio fotografico delle pompe funebri? Vergogna» commenta un utente sotto il post, e come lui tanti altri sconvolti dalle immagini pubblicate dalla ragazza.

Le parole dell’influencer

Jayne Rivera dichiara successivamente in un’intervista alla NBC News (azienda radiotelevisiva statunitense): “Capisco la ricezione negativa”, continua poi dicendo che le foto “sono state scattate con le migliori intenzioni, in un modo che mio padre avrebbe approvato”, e infine: “Ognuno gestisce la perdita di una persona amata a proprio modo”. Il post non è più on line, infatti l’intero profilo Instagram della modella non è più disponibile. Resta invece attivo quello TikTok dove conta ben 308,5k followers.

Interviene sulla polemica anche un famoso Youtuber napoletano

Anche il famoso Youtuber napoletano Simone Paciello, in arte Awed, ha espresso il suo dissenso con delle storie Instagram.

Il dolore di una perdita e il modo in cui viene superato è indubbiamente soggettivo, ma le scelte prese dalla Rivera sono di cattivo gusto, e dimostrano un legame con i social e con la condivisione della propria vita non sano da parte della ragazza.