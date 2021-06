Awed, le condizioni dopo la vittoria dell'Isola dei Famosi: "In crisi d'identità, peso 55 chili"

Awed è tornato su Instagram. Dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi, difatti, l’influencer napoletano ha pubblicato un post dove ha ringraziato i suoi fan per averlo supportato durante il percorso al reality.

“Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. Abbiamo vinto l’Isola dei Famosi! Il web ha vinto, noi abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza. Un grazie dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg”.

Chi è Awed?

Awed, all’anagrafe Simone Paciello, nasce a Napoli 24 anni fa. Trova la sua dimensione su YouTube, dove oggi conta e 1,94 milioni di iscritti, mentre 1,7 miioni di follower su Instagram. Il primo video postato nel 2012 è un successo e da lì non si ferma più. I filmati in cui commenta programmi tv fanno record di visualizzazioni, arrivano le prime ospitate in radio e tv, un libro (“Penso ma non penso”) e la popolarità tra la Gen Z. Il suo anno è il 2016: partecipa alle due edizioni del programma ‘Social Face’, in onda su Sky, incontra Amedeo Preziosi e Riccardo Dose con cui fonda un trio tutto da ridere, entra nel cast del film di Massimo Boldi, ‘Natale al Sud’.

La vittoria ed il percorso all’Isola dei Famosi

A contendersi il titolo in finale c’erano: Matteo Diamante, Valentina Persia, Awed, Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti e Ignazio Moser. La puntata parte con una bellissima Ilary Blasi che già dalle storie si vede indossare un tubino luminoso. Non sono mancati i momenti emozionanti nè tantomento quelli adrenalinici. Videomessaggi e ospiti che sono arrivati in Honduras per trovare i loro cari e sfide.

Chiuso l’ultimo televoto, il naufrago che deve abbandonare è Andrea, terzo classificato. Awed si giocherà la vittoria finale con Valentina. La proclamazione del vincitore avviene in spiaggia. Dopo lo stop al televoto, Ilary legge il verdetto finale: il pubblico ha deciso che il naufrago che vince l’edizione 2021 del reality è Awed con il 61% dei voti.