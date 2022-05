“Ciccio ma che hai combinato?”, lacrime di dolore in provincia di Napoli per la morte del 26enne

Francesco Annunziata, 26enne di Cicciano, è la vittima del terribile incidente avvenuto questa mattina sull’A16 Napoli-Canosa. Lo schianto è avvenuto nel tratto compreso tra Pomigliano ed il bivio con la A1 Milano-Napoli in direzione del capoluogo campano.

Il tragico incidente

L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante ed una moto, sulla quale viaggiava in sella il giovnae Francesco che purtroppo non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione del 6/o Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Sul profilo Facebook del ragazzo, in poche ora, sono tanti i messaggi arrivati per ricordare Francesco.