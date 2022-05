Eva Grimaldi si mette a nudo: “Preferisco uomini o donne? Sono pansessuale”

La nota attrice Eva Grimaldi, ospite a “Oggi è un altro giorno”, si mette a nudo.

La nota attrice Eva Grimaldi, che ha fatto soprattutto grande scalpore per la relazione con Gabriel Garko, è stata ospite di Serena Bortone. Eva intervistata dalla stessa Serena, su argomenti a 360° che riguardano l’attrice, si è messa a nudo soprattutto sulla questione della sua sessualità che ha fatto molto discutere.

Come sappiamo Eva è sposata con una donna, Imma Battaglia, ma prima ha avuto un importante relazione con Gabriel Garko. Senza filtri l’attrice si sofferma proprio sulla storia d’amore con Garko durata tanti anni: “Io e Gabriel Garko eravamo una coppia di fatto, una coppia moderna”, ha esordito Eva Grimaldi. “Chi è che dice che per essere coppia devi per forza fare l’amore. Puoi stare insieme senza fare l’amore. Adesso credo possa essere la normalità. Abbiamo mangiato insieme, vissuto insieme. Sono stati quattro anni belli. Un rapporto stupendo. Ci vogliamo bene, ci amiamo. Un altro tipo di amore. Non abbiamo mai preso in giro nessuno. Sono state dette tante cose, polemiche. No. Noi non abbiamo preso mai in giro nessuno”.

Esordisce, ancora, Eva a livello personale riguardante i suoi gusti: “Sono pansessuale. Mi sono informata”, ha detto l’attrice. “È quando ti innamori del tuo stesso sesso, non c’è importanza che sia uomo o donna. Io quando a 50 anni guardavo le altre donne dicevo ‘cavolo ma non è che a questa età non so ancora se sono lesbica o meno?’. No, a me piaceva Imma, nessun’altra donna”.

Infine un ultimo momento, seppur breve, riguardante la mamma, Elvira, dell’attrice che è venuta a mancare alcuni anni fa: “Mia madre non voleva che facessi questo lavoro. Poi le ho dato delle soddisfazioni, una volta la portai anche in un posto, una beauty farm che era costosissima e le dissi che era possibile solo grazie a quel lavoro”