Bimba lanciata dalla finestra dal papà, la confessione: “Ho agito perché spinto da Dio”

“Ha detto che è stata la parola di Dio a fargli lanciare la bambina dalla finestra”.

A dirlo ai giornalisti è stato l’avvocato Silverio Sica, difensore – insieme al collega Tommaso Amabile – del 40enne di Fisciano accusato del tentato omicidio della figlia di due anni.

La bimba, dopo essere stata lanciata dal terzo piano, è salva per miracolo. L’uomo questa mattina è comparso dinanzi al gip del Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno), Daniela De Nicola ed ha ammesso le proprie responsabilità. I legali hanno chiesto l’attenuazione della misura cautelare ed il ricovero in una struttura psichiatrica.

“Sono stato io”. Il padre della bambina di 2 anni che ha fatto un volo di 10 metri precipitando dalla finestra di casa, confessa di aver lanciato la piccola dall’abitazione al terzo piano di una palazzina che si trova sul corso San Vincenzo Ferreri, a Fisciano, nel Salernitano.

L’indagine, coordinata dalla procura di Nocera Inferiore, e affidata ai carabinieri, dovrà chiarire le motivazioni di un gesto folle, scattato forse in seguito a una lite tra i coniugi. È questa una delle ipotesi su cui bisognerà fare luce.

I rilievi della Scientifica confermano che la bimba si è salvata miracolosamente solo grazie a una rete metallica che ha attutito la caduta. All’arrivo sul posto, i carabinieri hanno trovato una scena terribile: la bimba in braccio alla madre sull’asfalto, mentre il padre era in casa seduto sul letto in stato di shock. L’uomo avrebbe tentato anche di lanciarsi, stando al racconto di alcuni vicini. Sotto shock l’intera comunità.

Dopo l’incidente, la bimba è stata trasportata dai sanitari del 118 prima all’ospedale di Salerno e, poi, trasferita al nosocomio pediatrico Santobono di Napoli. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato una frattura scomposta dell’omero destro, qualche ematoma e contusioni. La madre è stata sentita a lungo dagli inquirenti, tuttavia quanto accaduto resta tutto da accertare. Il padre resta in carcere dopo l’arresto avvenuto nella serata di domenica.