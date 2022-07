Frattamaggiore. Dato alle fiamme mentre videochiama la fidanzata, Nicola è grave

Cosparso di liquido infiammabile e poi dato alle fiamme mentre, seduto su una panchina, stava videochiamando la sua fidanzata. A Frattamaggiore, in provincia di Napoli, in viale Tiziano, Nicola Lupoli, di 36 anni, è stato avvolto in pochi istanti dalle fiamme: il fratello arrivato sul posto, lo ha portato all’ospedale di Frattamaggiore.

Per lui ustioni sul corpo e condizioni molto gravi. E’ stato trasferito al centro grandi ustionati del Cardarelli e poi al Policlinico di Bari; per lui prognosi riservata e coma farmacologico.

L’ARTICOLO LANCIO DI IERI

Cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme mentre faceva una video chiamata a con la sua fidanzata. Questo quanto accaduto qualche sera fa a Frattamaggiore in viale Tiziano. Lo riporta Il Mattino. L’uomo, Nicola Lupoli, 36 anni, del posto, di professione “svuota cantine“, è stato soccorso da alcuni passanti e portato a bordo di un’ambulanza al vicino ospedale San Giovanni di Dio. Qui i sanitari ne hanno deciso il ricovero presso il centro grandi ustionati, dapprima al Cardarelli e poi a quello di Bari. Secondo la fidanzata, che era al telefono con lui, un’ombra si sarebbe avvicinata a Lupoli prima che la comunicazione si interrompesse.