Dramma durante la vacanza in Croazia, furgone in sorpasso uccide Michele e Lara

Vacanza in Croazia finisce in dramma. Michele Polesello, 46enne di Oderzo, e Lara Bisson, 39 anni di Noventa Vicentina, sono stati uccisi da un furgone in sorpasso che li ha sorpresi mentre viaggiavano in sella ad una moto. Lui è purtroppo morto sul colpo, lei invece dopo un giorno di agonia non ce l’ha fatta.

L’incidente, si legge su Il Gazzettino, è avvenuto venerdì intorno alle 13.25 vicino Beram. Le due vittime viaggiavano su una moto Bmw. All’improvviso sono stati travolti da un furgone Iveco che viaggiava in direzione opposta sulla statale guidato da un 58enne croato. L’uomo, all’altezza di una curva, ha tentato di superare una fila di veicoli ignorando il divieto.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalle autorità croate. Il conducente del furgone verrà denunciato. Il procuratore, scrive Il Gazzettino, ha disposto l’autopsia sulle salme e tutti gli accertamenti di rito.