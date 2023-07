Fuggì prima del processo, 37enne dei Quartieri Spagnoli catturato a Mondragone

PUBBLICITÀ

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di San Ferdinando hanno catturato Antonio Capo a Mondragone. Il 37enne era latitante da mesi, da quando era evaso dagli arresti domiciliari strappando il braccialetto elettronico. Dunque gli hanno notificato anche una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere. Indagini in corso della stazione di Posillipo per chiarire dinamica e identificare i responsabili. Dunque quando gli agenti lo hanno stanato gli hanno notificato una nuova ordinanza per altra rapina di orologio.

Il 37enne dei Quartieri Spagnoli era ricercato in tutta Italia

Antonio Capo, 37enne dei Quartieri Spagnoli, era accusato di aver commesso una rapina insieme al complice Mario Solla. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, il fratello dell’ex ras Guglielmo e il complice si sarebbero resi protagonisti di una violenta rapina commessa a Riccione il 23 maggio 2021. L’uomo è difeso dall’avvocato Luigi Poziello.

Nel mirino del commando di trasfertisti era finito un facoltoso ottantenne della zona, Tiziano Grilli, che, dopo essere stato pedinato per alcuni chilometri, era stato derubato del prezioso Vacherone “Constantin”. Capo, in particolare, sarebbe stato l’esecutore materiale dello scippo, commesso in sella a uno scooter mentre la vittima aveva momentaneamente arrestato la marcia del suo suv Porsche nei pressi della stazione di Rimini per far scendere la compagna.

Approfittando del finestrino abbassato, il bandito avrebbe infatti afferrato il polso del malcapitato, portandogli via il prezioso orologio che indossava al polso. Mario Solla avrebbe invece svolto il compito si “scorta”, facendo da copertura a Capo durante le fasi esecutive dell’assalto.