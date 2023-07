Prima lo tamponano in auto, poi lo picchiano e lo rapinano: notte violenta a Posillipo

PUBBLICITÀ

Notte di violenza a Posillipo, dove un 39enne a bordo della sua auto è stato prima tamponato, poi brutalmente picchiato e infine rapinato. L’uomo, seriamente ferito, è stato portato in ospedale ed è in buone condizioni.

Stanotte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Petrarca per una rapina. Ieri sera un 39enne di Posillipo era a bordo della sua auto quando l’auto che lo seguiva l’avrebbe tamponato. Subito dopo, proprio da quell’auto, sarebbero scese due persone, che e lo avrebbero picchiato violentemente. Prima di fuggire, gli avrebbero portato via cellulare e portafogli. Sono stati 30 i giorni di prognosi prescritti dai medici del pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo per fratture e traumi multipli. Indagini in corso della stazione di Posillipo per chiarire dinamica e identificare i responsabili.

