Furto di corrente da 200mila euro, scoperte 17 famiglie a Chiaiano

Furto di energia elettrica da 200mila, scatta il blitz a Chiaiano. I carabinieri della compagnia del Vomero hanno effettuato, insieme a personale specializzato dell’Enel, un servizio a largo raggio nel quartiere di Napoli nord. Durante le operazioni – svolte con il supporto dei militari del reggimento Campania per evitare disordini dal punto di vista dell’ordine pubblico – sono state accertate manomissioni con bypass diretto alla linea pubblica in 17 abitazioni tra via Luigi Capannone e via Federico Celentano.

Un furto di corrente elettrica, pare negli ultimi 5 anni, stimato in 200mila euro complessivi. Il personale dell’Enel ha messo in sicurezza gli impianti elettrici. I 17 capofamiglia degli altrettanti nuclei familiari sono stati denunciati. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Furti di energia elettrica scoperti ad Arzano, scattano le indagini

Ad inizio giugno sono stati condotti controlli a tappeto da parte dei carabinieri della locale Tenenza su tutto il territorio del Comune di Arzano, nel corso dei quali è stato arrestato V.S., 44enne del posto che era già sottoposto alla misura della libertà vigilata con obbligo di permanere presso il proprio domicilio nelle ore serali e notturne.

I militari hanno controllato il 44enne e hanno constatato la sua assenza dalla propria abitazione. I Carabinieri si sono messi alla ricerca dell’uomo e lo hanno trovato in strada poco più tardi, è stato arrestato. L’uomo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari prima del direttissimo dove il suo arresto è stato convalidato.

I Carabinieri della Tenenza – durante i molti controlli effettuati – hanno riscontrato diverse anomalie relative ad eventuali furti di energia elettrica facendo così partire le indagini i cui esiti saranno comunicati all’Autorità giudiziaria