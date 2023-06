Accusata di intestazione fittizia, non luogo a procedere per la moglie del boss defunto Feliciano Mallardo

PUBBLICITÀ

Sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Taglialatela Scafati Flora. Questa la decisione presta ieri a seguito del processo svoltosi nell’aula bunker del carcere di Poggioreale, dal G.U.P. Dott.ssa Iagulli del Tribunale di Napoli, a carico di Olimpio Michele e numerosi altri imputati La donna (assistita dall’avv. Vittoria Pellegrino) moglie del defunto Feliciano Mallardo, unitamente ai coimputati Cristiano Antonio, attuale amministratore della società titolare dell’immobile e i precedenti soci Raiano Maria Raffaela, Micillo Anna e Micillo Luigi, veniva accusata dai P.M. della DDA di Napoli, di avere fittiziamente intestato il Pub Dubliner’s di Giugliano in Campania, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione in quanto detto bene veniva ritenuto nella effettiva titolarità del marito deceduto.

Il provvedimento di proscioglimento è stato reso possibile dalla esclusione della aggravante mafiosa, che ha consentito la declaratoria di estinzione del reato. Il venir meno dell’aggravante, fortemente contestata dalla difesa, è particolarmente significativo, dato il rapporto coniugale della Taglialatela.

PUBBLICITÀ