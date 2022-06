Furto di marmitte ‘con la corda’ a Napoli, scattano le manette

Ladri di marmitte in azione, giravano a bordo di una Panda. Poco dopo l’una di notte un’auto del nucleo radiomobile dei carabinieri di Napoli percorreva via Mario Gigante del quartiere Fuorigrotta. La segnalazione al 112 era chiara: 2 persone con una Fiat Panda stanno rubando la marmitta di un’auto in sosta, una Smart. Uno riesce a fuggire mentre l’altro viene bloccato.

Si tratta di Francesco Troise, 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine e risponderà di furto aggravato. I carabinieri hanno constatato come l’obiettivo sia sempre lo stesso, il palladio contenuto all’interno delle marmitte, ma il modo di agire sembrerebbe essere cambiato. I malviventi avevano agganciato con una corda la marmitta per poi tirarla violentemente. L’arrestato è in attesa di giudizio

FURTI DA NAPOLI E CASANDRINO

Ieri I carabinieri della Stazione di Orta di Atella nel corso di un servizio di controllo del territorio arrestavano in flagranza di reato per furto, di due 48enni, provenienti rispettivamente da Napoli e Casandrino. I militari dell’Arma, a seguito di una richiesta di intervento pervenuta sul “112”, hanno sorpreso i due via Matteotti a Casandrino, mentre erano intenti ad asportare il catalizzatore di scarico da un autovettura parcheggiata in mezzo alla strada.

Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto, nella disponibilità degli arrestati, un coltello e una chiave inglese utilizzata per smontare il catalizzatore. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. I due sono stati accompagnati ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.